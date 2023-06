¿Qué estás pensando? Con esa atenta pregunta nos recibe Facebook. Es una interrogación muy concreta que va dirigida a usted, con su nombre propio y desde su muro. Luego subimos nuestras fotos, comentarios, cumpleaños felices, gustos, comidas expuestas en su salsa. Damos rienda suelta a nuestra pulsión escópica y exhibicionista.

Dicho de otro modo, miramos desde una ventana y nos exponemos ante el otro; a veces el rostro es una imagen que no se corresponde con la realidad, sino con una hiperrealidad, es decir con una distorsión de ella. Todo eso sucede de gratis pero dentro de una burbuja. Fuera de ella, el ojo del Gran Hermano Orweliano, nos vigila y reconforma nuestra radiografía espiritual, ideológica y sicológica.

Por los tantos “me gusta”, Facebook- que no es sólo un libro abierto sino una empresa- llega a saber todo lo que a usted y a mí nos gusta; y he aquí un asunto no menor: regalamos información al por mayor. Es difícil escapar, incluso si no participamos del jolgorio feisbuciano, algo llega de nuestra huella digital a través de correos electrónicos, búsquedas en Google y otras tantas. No se trata de huir de este fenómeno sociocultural sino de saber para no confundir la libertad con otra esclavitud.

Pero a decir verdad, hay algo en esta pregunta: ¿Qué estás pensando?, que nos mueve a reflexionar. Se trata de la interrogación que es preciso dirigir a los otros, no para hacer la radiografía de intereses y gustos, sino para el ejercicio de participar en un proyecto colectivo.