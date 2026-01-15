Sociedad Espeleológica de Cuba celebra sus 85 años

Foto: Tomado del Portal del Ciudadano de La Habana.

Este 15 enero la Sociedad Espeleológica de Cuba (SEC) celebra sus 85 años de creada. Desde sus inicios dedicó sus exploraciones y estudios a las cavidades subterráneas de Cuba.

Fundada por Antonio Núñez Jiménez y otros jóvenes el 15 de enero de 1940 la organización no gubernamental mostró ideas contrarias a la búsqueda de valores en monedas, metales preciosos u otras denominaciones, aún cuando su pretensión fuere contribuirle económicamente.

La SEC fomenta las relaciones fraternales con Sociedades, Asociaciones, Federaciones u otras Entidades científicas nacionales con el objetivo de sostener acuerdos dentro del marco de lo que se estipula en las normas de relación firmadas por el Presidente de la Academia de Ciencias de Cuba y el Presidente de la Sociedad Espeleológica de Cuba.

La institución es partícipe de descubrimientos de gran importancia científica como la estalagmita más grande del mundo con 67 metros de altura en la Cueva Martín del Escambray, el descubrimiento de la Gran Caverna de Santo Tomás, las cuevas de Caguanes y otras en el país. Todos estos hallazgos facilitaron la creación de una Clasificación Genética para las cuevas y para el Carso cubano.

