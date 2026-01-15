Desmienten noticias falsas sobre salud de Omara Portuondo

Foto: Tomado de CubaDebate

Mediante comunicado oficial realizado por la página de Facebook de la cantante Omara Portuondo desmintieron falsas noticias sobre el estado de salud de la popular cantautora.

Esto fue dado a conocer debido a las constantes publicaciones en redes sociales de un supuesto ingreso hospitalario por complicaciones en su salud.

En la publicación realizada desde la cuenta de La Novia del Feeling aclararon que, «Omara se encuentra en buen estado de salud, siguiendo su rutina habitual y con ánimo de continuar compartiendo su música con todos ustedes. La información que circula es falsa y carece de confirmación oficial.»

Asi mismo pidieron no difundir rumores que generen preocupación innecesaria. El equipo de redes y familia agradecieron los mensajes de apoyo y cariño a la Diva de Cuba próxima a cumplir en octubre sus 95 años.

