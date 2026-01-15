Cultura

Apoyo a Venezuela mediante la música

Por Brian Alonso Hernández 0 Comentario #Apoyo Venezuela #Raúl Torres #TV Yumurí Matanzas

Foto: Tomada de CubaDebate

El cantautor cubano Raúl Torres compartió en su perfil de Facebook el video oficial del tema “Canción urgente nuestroamericana”.

Esta composición llama a la solidaridad con el pueblo de Venezuela frente a la agresión militar de Estados Unidos el pasado 3 de enero. La obra compuesta e interpretada por artistas y estudiantes cubanos expresa el rechazo a las acciones imperialistas contra la nación bolivariana a través de la música.

El tema se suma a otras iniciativas políticas y culturales en respaldo a la soberanía del gobierno venezolano y a la paz en América Latina y el Caribe.

Con información tomada de Radio Rebelde. 

