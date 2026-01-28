Homenaje a Felipe Poey en aniversario 135 de su muerte

Fundador del Museo de Historia Natural en 1839 como otras tantas instituciones cubanas, fue profesor de Geografía de Cuba y Geografía Moderna y llevó adelante los primeros estudios geológicos de la isla, entre otras actividades.

Autor en 1836 del primer libro de Geografía de Cuba, esa obra llegó a editarse 19 veces, algo sin precedentes en este tipo de publicaciones, así como el libro de texto Cartilla Geográfica’, del cual se hizo una segunda impresión en 1855; en ese año publicó el Compendio de Geografía de la Isla de Cuba, primera obra de su tipo escrita e impresa en el país.

Reseñan varias publicaciones que Poey en 1842 ocupó la cátedra de Zoología y Anatomía Comparada en la Universidad de La Habana, fue decano de la Facultad de Ciencias y Vicerrector de dicha Universidad donde fundó su biblioteca de Ictiología y de Ciencias Naturales; y miembro fundador de la Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales y presidente de la Sociedad Antropológica, ambas de La Habana.

También colaboró en varias publicaciones, tanto nacionales como extranjeras, y publicó sus Memorias sobre la Historia Natural de la Isla de Cuba (1851 y 1856-1858), con sumarios latinos y extractos en francés, en dos volúmenes; así como un Curso elemental de Mineralogía (1872).

Su tratado Ictiología cubana o Historia Natural de los peces de la Isla de Cuba, en dos tomos, obra en la que trabajó durante más de 50 años, recibió, en 1883, Medalla de Oro y Diploma de Honor en la Exposición Colonial de Holanda.

También en esta ocasión recibió de Guillermo III, rey de los Países Bajos, la condecoración del León Holandés.

Nacido en La Habana el 26 de mayo de 1799, hijo de padre francés y madre cubana, pasó gran parte de su niñez en Francia, aunque sus aportes científicos los desarrolló en su tierra natal.

Fue miembro de la Sociedad Zoológica de Londres, la Sociedad de Amigos de la Historia Natural de Berlín y Socio de Honor de la Real Academia de Ciencias, del Museo y de la Sociedad de Historia Natural de Madrid. (ALH)

Tomado de Prensa Latina