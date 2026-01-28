Martí, un legado que inspira

El 28 de enero de 1853, en la capitalina calle Paula No. 41— hoy Leonor Pérez 314 — nace el Héroe Nacional de Cuba, José Julián Martí, considerado el más grande pensador político hispanoamericano del siglo XIX.

El amado primogénito de Mariano Martí y Leonor Pérez mostró desde pequeño una particular inteligencia y sensibilidad. Tenía siete años cuando ingresó en el colegio San Anacleto, lugar donde conoció a Fermín Valdés Domínguez, quien se convirtió en su hermano del alma.

Su incorporación en la Escuela de Instrucción Primaria Superior de Varones, en 1865, le permitió entrar en contacto con el maestro Rafael María de Mendive, quien lo marcaría con profundidad en su formación patriótica y humanística.

Vivir durante un tiempo en la propia casa de Mendive, le posibilitó a Martí estar cerca de las ideas independentistas y asumirlas para siempre. Ahí conoció del alzamiento de Carlos Manuel de Céspedes en el ingenio Demajagua, y de su pluma nacería el soneto: ¡10 de octubre!

Ese despertar sería su sentido de vida. Era un jovencito cuando ya de sus manos salían los primeros escritos, en los cuales mostró talento literario y compromiso político.

Próximo a cumplir 16 años, en 1869, José Julián publicó junto a Fermín sus primeros periódicos: El Diablo Cojuelo (19 de enero) y La Patria Libre (23 de enero), duraron cada uno un solo día, pero en éstos, el que sería después el Maestro, dejaba entrever su capacidad para expresar las ideas revolucionarias y decir la verdad a través de las palabras.

Por el delito de infidencia, lo condenaron el 4 de marzo de 1870, a seis años de privación de libertad con trabajo forzado. La experiencia vivida en las Canteras de San Lázaro lo ayudó a radicalizar su pensamiento revolucionario y sus deseos de ver a Cuba libre del yugo español.

Desterrado a España, en enero de 1871, recogió ese momento de su vida en su ensayo El Presidio Político en Cuba, en el cual expone las inhumanas condiciones del sistema penitenciario colonial.

En tierra española estudió Derecho y Filosofía y Letras. Más tarde vivió en México y Guatemala, donde trabajó como periodista y profesor, y consolidó su pensamiento político y social.

A partir de 1880, José Martí comenzó a radicar en Estados Unidos, donde escribió gran parte de su obra literaria y ensayística; así como desplegó todas sus energías en organizar la lucha por la independencia de su querida patria.

El 14 de marzo de 1892, creó el periódico Patria y en abril fundó el Partido Revolucionario Cubano, cuyos objetivos incluyeron organizar, dirigir y llevar a cabo la Guerra Necesaria.

Para conocerlo, hay que inevitablemente acercarse a su prolífera obra periodística y literaria. Su pensamiento político, independentista, antiimperialista y latinoamericanista corre como manantial en cada uno de sus artículos, discursos, poemas y crónicas.

Permanecer durante casi 15 años en EE.UU. y ver de cerca esa sociedad, le ayudó a descubrir el sistema y de tal forma expresó en carta a su amigo mexicano Manuel Mercado: “Viví en el monstruo, y le conozco las entrañas”.

Por eso, tempranamente advirtió los peligros que representaba ese país para Cuba y América Latina.

Dentro de sus escritos de gran vigencia está el ensayo Nuestra América, publicado el 10 de enero de 1891, en el periódico azteca El Partido Liberal.

El texto es un manifiesto de identidad y unidad latinoamericana y en opinión del Ms.C. José Antonio Bedia Pulido: “expone y defiende un sueño integrador de estirpe bolivariano, expresión de una identificación defensiva que se antepone al arrollador paso de la doctrina Monroe sobre los pueblos al Sur del Río Bravo”.

La carta inconclusa del Apóstol a Manuel Mercado, el 18 de mayo de 1895, pocas horas antes de morir, fue exponente de su marcado antimperialismo.

«[…] ya estoy todos los días en peligro de dar mi vida por mi país, y por mi deber —puesto que lo entiendo y tengo ánimos con que realizarlo—, de impedir a tiempo con la independencia de Cuba que se extiendan por las Antillas los Estados Unidos y caigan, con esa fuerza más, sobre nuestras tierras de América. Cuanto hice hasta hoy, y haré, es para eso. En silencio ha tenido que ser, y como indirectamente, porque hay cosas que para logradas han de andar ocultas […]».

Tal como vaticinó en esa misiva, el día 19 de mayo, Martí caía en combate en Dos Ríos. Su vida corta, pero intensa, dejaba un legado político y literario que aún inspira a los cubanos y a toda América Latina.

Hoy, cuando el gobierno estadounidense ha retomado con fuerza la Doctrina Monroe, con la pretensión de hacer de esta área su zona exclusiva de influencia, las palabras del Maestro son guía para la unidad latinoamericana en su lucha contra el imperio.

María de las Nieves Galá León/ ACN

Post Views: 1