Comienza Festival Internacional de Poesía Puentes Poéticos

La I edición del Festival Internacional de Poesía Puentes Poéticos comenzó en la Sala de Conciertos José White, de Matanzas, con la gala «La noche bella no deja dormir».

Alfredo Zaldívar, director del evento, explicó que el mismo está dedicado a la paz mundial, al Premio Nacional de Literatura Miguel Barnet y a la figura de José María Heredia.

«Tuvimos un preámbulo en la Casa Vitier García Marruz con una lectura de varios de los poetas participantes. Hemos llegado a Matanzas a inaugurar oficialmente el festival con este concierto y la lectura de los poetas invitados, encabezados por Miguel Barnet», agregó.

El encuentro contó con lecturas de los poetas invitados, actuaciones del cantautor Tony Ávila, la Compañía Danza Espiral con dirección de la maestra Liliam Padrón y el Grupo Noria con sus estatuas vivientes.

«Estamos en Matanzas y es un verdadero milagro. Hemos tenido un primer día previo al natalicio de José Martí lleno de alegría, un día lleno de poesía. Hemos estado ofreciendo nuestros versos, nuestra emoción, nuestro afecto mutuo y hemos encontrado lo que siempre encontramos en Matanzas: bella recepción, bella gente y la alegría de entregar nuestra poesía», expresó Virgilio López Lemus, Premio Nacional de Literatura 2025.

Katherine Haiden, invitada de Estados Unidos, comentó que para ella «la poesía es Cuba», por lo que regresar para el festival constituye un momento de inspiración y un privilegio.

«Creo que será una jornada hermosa hasta el día 31, en que estaremos clausurando el evento. Habrá muchos momentos importantes, como la investidura como Doctor Honoris Causa a Barnet por la Universidad de Matanzas, la itinerancia por las escuelas, hogares de ancianos y centros de la ciudad. Será un regalo para el público matancero», expuso Zaldívar.

El I Festival Internacional de Poesía Puentes Poéticos incluye en su programa espacios itinerantes y abiertos a todo el público. Mesas de lecturas, paneles y cantatas poéticas por la urbe y más forman parte de las actividades del evento. (ALH)

