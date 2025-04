Sebastián Alfredo de Morales, nuestro botánico, patriota y poeta

El botánico, naturalista y médico Sebastián Alfredo de Morales es una personalidad esencial en la historia de la ciencia matancera.

No existe consenso en relación con la fecha de nacimiento de Sebastián Alfredo de Morales y González. Para algunos biógrafos fue en 1820, pero la mayoría afirma que ocurrió en 1823. El historiador Herminio Portell Vilá aseguró que la correcta era 1818. Lo cierto es que era habanero y su padre fue el destacado botánico Sebastián María Morales, autor de “Ensayos descriptivos de algunas plantas de esta Isla, que crecen espontáneas en las inmediaciones de la Habana” (1838).

Sebastián Alfredo de Morales se radicó en Matanzas desde muy joven y en esta ciudad, que consideró su cuna, ejerció como periodista y profesor. Fue redactor principal de la Aurora de Matanzas de 1842 a 1844, donde utilizó el pseudónimo Lince. Fueron célebres los artículos que publicó en este periódico contra el vicio de los juegos de azar, en particular las peleas de gallos.

Debido a la amistad que tuvo con el poeta Plácido se vio complicado en el proceso por la Conspiración de la Escalera. Después se involucró en las conspiraciones de Narciso López. En 1849 fue procesado por sus ideas anticolonialistas, condenado a ocho años de confinamiento deportado a España. Al año siguiente viajó a Filipinas. Acerca de la primera vez que salió de Cuba, escribió:

“El buque me conducía a Europa, para ser lanzado después a más remotas regiones, se escondía volando en los mares; el cielo y la tierra daban vuelta en derredor mido, y las azuladas montañas de mi patria, coronadas de sus palmas augustas, hundíanse en el lejano horizonte, como si el océano se las tragase”.

Tras la estancia en Filipinas hizo un amplio periplo por países de Asia y África. Estuvo en Japón, Malasia, Ceylán y la India. También visitó Egipto. Varias de las experiencias que vivió las narró en los artículos Fragmento sacado de mi Libro de viajes” (1857), en Aguinaldo Habanero y “Diario de un viajero” (1860), en la revista Liceo de Matanzas. “Páginas de mis memorias” (1895), apareció en el Álbum de las Damas.

Este recorrido le permitió ampliar su formación científica como botánico y naturalista. Ejemplo de ellos son los trabajos que publicó después de regresar a Cuba en 1857. Fue el caso de “Fenómeno dióptrico del desierto de Suez (Espejismo o mirage)”, que apareció en el Anuario de la Sección de Ciencias Físicas y Naturales del Liceo de Matanzas (1866) y en El Pensamiento (1879). En el Anuario también dio a conocer “Fenómeno meteórico del Mar Rojo”.

Estuvo entre los matanceros firmantes, en 1865, de una carta a Francisco Serrano, Duque de la Torre, en apoyo de una moción a las Cortes españolas para que se concediesen a Cuba reformas políticas y económicas. Después del inicio de la Guerra de los Diez Años apoyó con entusiasmo la lucha de los mambises. Esto provocó la represalia de las autoridades españolas y el 15 de junio de 1869 le fueron embargados los bienes de su propiedad. Ya para ese momento estaba fue de Cuba, formando parte de la emigración patriótica.

Viajó entonces por Estados Unidos, Colombia y Venezuela, país donde se hizo médico homeópata. Se desempeñó en Colombia como representante de la República en Armas. Allí continuó las investigaciones botánicas, según narró después la poetisa Catalina Rodríguez, por entonces su esposa, en “Impresiones de viaje”, serie de artículos que dio a conocer en la revista El Álbum, en 1882.

Durante la Guerra del 95 también apoyó la causa de la independencia, aunque con limitaciones debido a la edad. Aunque fue testigo de la evacuación de las tropas españolas, no pudo ver la creación de la República, pues murió el 28 de abril de 1900, en plena ocupación estadounidense.

Además de ser un gran botánico, naturalista y médico, Sebastián Alfredo de Morales se destacó como poeta. Son numerosas las poesías que publicó en revistas y periódicos de la época, que nunca quedaron recogidas en un volumen independiente. Rafael María Merchán mencionó su poema “La Flora”. Como poeta fue elogiado por José Lezama Lima, Samuel Feijoó, Cintio Vitier y Fina García-Marruz. José Fornaris, expresó en 1856:

Ocho poemas suyos fueron incluidos en Parnaso cubano (1881), entre ellos “La tarde del huerto”, que es quizás su obra más celebrada. Antonio López Prieto, autor de esta compilación, señaló:

Gran amigo del poeta Gabriel de la Concepción Valdés, Plácido, fue un apasionado difusor de su obra. Escritos suyos sobre este versificador se publicaron en El Pensamiento (1879). En esta misma revista, al año siguiente, publicó “El eco de la gruta”, sobre la entrevista entre Plácido y José María Heredia, lo cual provocó una tenaz polémica. En El Álbum dio a conocer el estudio “Plácido el poeta (Gabriel de la Concepción Valdés). Su vida y sus obras literarias” (1882).

Gracias a su tesón se publicó la compilación dedicada a Plácido: Poesías completas, con 210 composiciones inéditas. Sebastián Alfredo de Morales fue el autor del prólogo biográfico que lo inició. Este volumen desencadenó una polémica y varias interrogantes que aún persisten en nuestros días.

Editó el Álbum Milanés, junto a Guillermo Schweyer y Francisco Valdés Rodríguez. Este se publicó con el objetivo de reunir fondos para erigir un monumento al poeta José Jacinto Milanés en el Cementerio de San Carlos Entre los escritos en verso y prosa que contiene hay varios de su autoría. Es el caso de “Phosphorescencia”, dedicado a explicar este fenómeno natural y de los poemas “A la calavera de un poeta” y “A la muerte”. Además, escribió la “Advertencia” y el “Prólogo”.

Sobre filosofía escribió “¿Quién es?” (1880), artículo aparecido en El Pensamiento. A su vez, en El Álbum fueron publicados “Bellezas y secreto de la creación” (1882), que trató de la inteligencia animal, y “Secretos de la Biblia” (1882).

Dirigió en Matanzas el Boletín del Recreo, órgano de la Sociedad Recreo de Pueblo Nuevo, en la fue director de la Sección Literaria. Integró la Junta Directiva del Círculo de Escritores de Matanzas. Fue vocal del Gran Jurado de la Exposición de Matanzas en 1881 y socio corresponsal de la Real Sociedad Económica de Santiago de Cuba.

Como crítico publicó la reseña “Dos liras matanceras”, en Aurora del Yumurí el 23 de julio de 1865. El 8 de enero de 1868 apareció en el mismo periódico la necrología “[Rafael Madrigal Valdivia]”. En 1899 escribió una carta juzgando la obra de teatro Un episodio de la guerra de Cuba, de René Darbois, que se publicó en marzo de ese año en Matanzas. Además de demostrar conocimientos acerca del arte dramático, defendió que

Las investigaciones de Sebastián Alfredo de Morales comenzaron desde la primera mitad del siglo XIX. Al parecer sus primeras inquietudes estuvieron dirigidas a la geología y la paleontología. Carlos M. Trelles citó un trabajo suyo sobre “Fósiles encontrados en la Guanábana” (1846). También se ha mencionado que por esa fecha hizo estudios geológicos en el Escambray.

Estuvo entre los primeros académicos corresponsales de la Real Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de la Habana. Fue el primero en Matanzas, a partir del 4 de abril de 1862. Además, alcanzó la condición de miembro de mérito el 12 de diciembre de 1897.

Fue fundador y director de la Sección de Ciencias Físicas, Naturales y Matemáticas del Liceo de Matanzas, creada en 1864 y en la cual desarrolló una ardua labor científica. Fue el promotor y ejecutor de las principales actividades desarrolladas en la que fuera la primera institución científica matancera, que existió hasta 1869.

Dirigió la publicación, en 1866, del Anuario de la Sección de Ciencias Físicas y Naturales del Liceo de Matanzas. En esta revista, la primera con carácter científico en Matanzas, publicó el “Prólogo” y también la “Introducción a la Monografía de las Ampelídeas de Cuba”. Sobre botánica publicó los artículos “Coloración y olor de las hojas y las flores de los vegetales” y “Seiba”. Vinculado a la zoología dio a conocer “Euryale asperum,—Lamarck”.

Publicó varios artículos en Aurora del Yumurí, en los que rectificó errores o aclaró dudas relativas a la flora y la fauna cubanas. Fue el caso de “Digo”, el 14 de mayo de 1865. También de las “[Aclaraciones a un artículo de Manuel Monteverde sobre la salvadera y sus propiedades, aparecido en El Fanal, de Puerto Príncipe]”, publicado el 4 de junio de 1865. Otros que pueden citarse son y “[Sobre unos fetos petrificados”], fechado el 24 de mayo de 1866 y “Contra un error”, del 3 de enero de 1868. En el mismo periódico publicó “Historia Natural”, el 19 de agosto de 1865.

Acerca de la labor que desarrolló en Matanzas, escribió Antonio López Prieto en Parnaso cubano (1881):

Al parecer los viajes por Asia y África le decidieron a dedicarse por entero a la botánica, aunque jamás descuidó otros ramos de las ciencias naturales. Al referirse a las exploraciones que realizó en esas regiones exóticas, exclamó:

“Los bosques del Asia, antigua como las aguas y las nubes; los de la Oceanía, vieja como el fuego de los volcanes; los del África, así también antigua como las tempestades y la electricidad; y los de la América contemporánea del inmenso azulado océano que la ciñe en torno, son nuestros maestros museos y nuestros consejeros”.

“¿Cómo se escribe la historia de estas interesantes criaturas que llamamos plantas? No es ciertamente a la sombra de perfumados gabinetes; fuerza es tener al sol por compañero, la tierra por asiento, y por biblioteca los bosques”.

“La ciencia es, tal vez árida, o al menos aparenta serlo para muchos y es fuerza revestirla a veces de algún poco de poesía; no porque en sí ella no la tenga, sino para los que no conocen el pincel que diseña la fisonomía de nuestros individuos ha de ser fastidioso que de improviso se les salude con lluvia de tan árido tecnicismo”.

“Sobre el campo se ve más que en el herbario; y en el herbario reciente se ve más que en el herbario seco”.