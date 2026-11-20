La delegación cubana que participará en la XVIII Reunión Interparlamentaria México-Cuba, encabezada por Ana María Mari Machado, vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Poder Popular (Parlamento), rindió homenaje hoy a José Martí, Héroe Nacional cubano, en la capital mexicana.

El tributo ante la escultura de Martí frente a la Alameda Central de la Ciudad de México, al que asistió el embajador cubano Eugenio Martínez, constituyó la primera actividad de la delegación parlamentaria de Cuba en ese país, informó este jueves el Parlamento en su perfil en Facebook.

La Reunión Interparlamentaria México-Cuba, con sesiones de debate previstas para el 20 y 21 de noviembre, ahondará en temas de cooperación bilateral.

De acuerdo con el programa, los parlamentarios de ambos países dialogarán sobre las oportunidades de inversión en la Zona Especial de Desarrollo Mariel, en Cuba, y en la región sur-sureste de México, la promoción turística, seguridad alimentaria y prevención de desastres, entre otros temas.

Tomado de la Agencia Cubana de Noticias.

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