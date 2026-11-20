La iniciativa sectorial acogida por la Universidad de Matanzas para potenciar la producción local de alimentos ya muestra frutos sobre bases agroecológicas en escenarios productivos de esa institución de la educación superior.

En conversación con la Agencia Cubana de Noticias, Sergio Luis Rodríguez Jiménez, líder del proyecto dispuesto a extenderse hasta el 2029 en la casa de altos estudios, explicó que la propuesta procura un espacio para productores del territorio y supone una alternativa para mejorar la alimentación de estudiantes y trabajadores.

Seis profesionales de ramas diversas hoy siembran en tierra universitaria, también con el propósito de comercializar la cosecha resultante de jornadas de trabajo intenso, y proporcionar a la comunidad productos orgánicos y libres de procesos químicos.

Oportuno además para la inserción de 15 estudiantes y 27 profesores, el proyecto fomenta la relación entre la universidad y centros como la Estación Experimental de Pastos y Forrajes Indio Hatuey, el Centro de Sanidad Agropecuaria, el Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas, la Finca La Majela y el Instituto Nacional de Viandas Tropicales.

Rodríguez Jiménez refirió que la iniciativa responde a uno de los sectores estratégicos de la sociedad y a pesar de verse limitada ante el corto camino recorrido, los resultados, distinguidos por la sistematicidad de la entrega de tomate, plátano, ajo porro, entre otros cultivos, contribuyen al servicio del comedor escolar.

Resaltan asimismo la elaboración de humus de lombriz, la producción de estevia, la siembra de plantas medicinales, y cítricos igualmente cultivados en el campus, entre las tareas desempeñadas durante el proceso de formación por los estudiantes de la carrera de Agronomía fundamentalmente, enfatizó.

El proyecto sectorial guiado por el Ministerio de Educación Superior e implementado en este hogar de saberes y excelencia deviene no solo en ejemplo de utilidad de la tierra, sino también en refugio de superación profesional, evidenciado en la realización de trabajos de diploma y una tesis de maestría.

Flavia de los Ángeles Contreras Vega/ Tomado de Periódico Girón.

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