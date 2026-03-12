Matanzas tvyumuri

Realizan gala provincial por la jornada de la prensa

La gala provincial por la jornada de la prensa tuvo lugar en la Sala de Conciertos José White de la ciudad de Matanzas.

La ocasión rindió homenaje al centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, al aniversarios 134 de la creación del Periódico Patria y al natalicio 165 del poeta Bonifacio Byrne.

En el encuentro la dirección de la Unión de Periodistas de Cuba en Matanzas entregó el carnet de la organización a nuevos miembros.

Además, reconocieron a los periodistas Jessica Mesa Duarte de Radio 26 y Carlos Manuel Bernal López, del Telecentro Provincial TV Yumurí, quienes recibieron Mención en el Premio Nacional Juan Gualberto Gómez 2025 por la obra del año, en las categorías de Hipermedia y Televisión, respectivamente.

El periodista José Miguel Solís Díaz, por su trayectoria en la radio y televisión recibió el Premio Provincial Bonifacio Byrne por la obra de la vida.

Foto: Tomada del Perfil de Facebook del Primer Secretario del PCC en Matanzas, Mario Sabines Lorenzo.

El profesor e investigador Luis Ernesto Martínez González, colaborador de la página web de TV Yumurí, obtuvo una Mención en el Concurso Nacional  de Periodismo Histórico, en la categoría de Hipermedia.

También galardonaron con la distinción Félix Elmusa a trabajadores de la prensa que acumulan más de quince años de servicio.

Foto: Tomada del Perfil de Facebook del Primer Secretario del PCC en Matanzas, Mario Sabines Lorenzo.

La dirección del Ministerio del Interior de la provincia de Matanzas reconoció la labor de los periodistas matanceros en tiempos tan complejos.

Fotos: Rigoberto Abilio León

 

