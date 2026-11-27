En la madrugada de este 26 de noviembre de 2026 naufragó a unas tres millas al norte de la bahía de Cabañas, Provincia Artemisa, el buque HALIMA de bandera Panameña, operado por la compañía Sidra Line, con 208 contenedores a bordo y 16 tripulantes de nacionalidades egipcia e indonesia.

Ante el hecho, fue creada una comisión gubernamental multidisciplinaria que investiga las causas de este lamentable suceso y conduce las labores de búsqueda y salvamento de manera coordinada con los armadores.

Al momento de redactar esta nota han sido rescatados 13 tripulantes, uno de ellos fallecido, y continúan las labores de búsqueda de los otros tres. Se ha previsto la atención médica y los aseguramientos requeridos según los protocolos establecidos.

Administración Marítima de Cuba

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