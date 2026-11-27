Tras el paso del reciente evento meteorológico, la provincia de Matanzas mantiene sus reservas hídricas en niveles estables y con volúmenes adecuados, lo que garantiza la continuidad del suministro de agua para las principales actividades económicas del territorio.

Así lo confirmó la Empresa de Aprovechamiento Hidráulico de Matanzas (EAH) a través de sus canales oficiales, al difundir su más reciente «Resumen Pluviométrico y Estado de Embalses», correspondiente al período comprendido entre el 23 y el 26 de noviembre.

De acuerdo con el informe de la entidad, las precipitaciones registradas en la red pluviométrica de la provincia arrojaron acumulados variables. Los mayores reportes se registraron en el Embalse San José con 69.5 mm, seguido de la Academia de Cárdenas (63.6 mm), el DPRH (55.1 mm) y Limonar (53.8 mm). En el otro extremo, las mediciones más bajas se registraron en Coliseo (24.1 mm) y el Embalse 20 (32.6 mm).

A pesar de esta variabilidad en las lluvias, el monitoreo constante realizado por los especialistas confirmó que las presas conservan niveles estables. Los embalses de mayor capacidad de la provincia mantienen sus reservas, entre ellos, Caunavaco registra 59.115 hectómetros cúbicos (hm³) y Cidra se mantiene en 38.500 hm³. De igual manera, otras presas como el Embalse 20 muestran una ligera recuperación, pasando de 7.152 a 7.184 hm³ en apenas tres días.

La EAH Matanzas subrayó que este comportamiento asegura que las presas conserven los volúmenes necesarios para respaldar el servicio, mientras ratificó que mantiene un seguimiento sistemático de cada una de las presas de la provincia para asegurar una gestión eficiente de los recursos hídricos. Este trabajo preventivo y de control resulta fundamental para enfrentar los desafíos del actual escenario y garantizar el agua a las entidades productivas.

Tomado de Periódico Girón

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