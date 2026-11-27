Con una gala político cultural en la Casa de Cultura Pablo Quevedo los unionenses recordaron al líder histórico de la de Revolución Cubana Fidel Castro Ruz a diez años de su desaparición física.

La jefa de colectivo Navila Mejías Díaz de la institución educativa Fabricio Ojeda pronunció palabras dedicadas al Comandante en Jefe.

El momento resultó propicio para homenajear a este gran hombre con poesía y la música de artistas aficionados del municipio, así como instructores de arte de la Brigada José Martí.

También las niñas del proyecto sociocultural dirigido por el instructor de arte Jorge López regalaron a los presentes coreografías dedicadas a el hombre que defendió los derechos de la niñez.

Una representación del pueblo unionense participó en esta gala, encabezada por Yaneisy Fuentes López, primera Secretaria del Buró Municipal del Partido en Unión de Reyes, así como autoridades políticas y de masas del territorio.

A diez años de la desaparición física de Fidel Castro el pueblo de Unión de Reyes recuerda a este hombre que vive en la memoria y en la piel de todo un pueblo.

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