Matanzas con más de 500 mipymes consolida el sector no estatal

La provincia de Matanzas continúa avanzando en la consolidación de su tejido empresarial no estatal. De acuerdo con los datos más recientes de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI), el territorio matancero figura entre las provincias con mayor presencia de micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) privadas del país, al registrar más de 500 entidades de este tipo en funcionamiento.

Según el informe de la Oficina Nacional de Estadística e Información, ONEI, correspondiente al cierre de junio del pasado año, Matanzas se posicionaba como el quinto territorio con mayor cantidad de mipymes privadas, al acumular 533 registros, solo por detrás de La Habana, Granma, Santiago de Cuba y Holguín.

Este comportamiento refleja la dinamización de la economía local a través de la gestión no estatal, un fenómeno que también se ha visto reflejado en la aprobación continua de nuevos actores económicos; tan solo en una de las tandas de aprobación más recientes del Ministerio de Economía y Planificación (MEP), la provincia figuró con la creación de 101 nuevas mipymes privadas .

Este crecimiento provincial se enmarca en una tendencia nacional sostenida. A nivel de país, las mipymes privadas han experimentado un aumento exponencial desde su aprobación en 2021.

Los datos de la ONEI revelan que se pasó de 262 entidades en 2021 a 9.967 en junio de 2026, lo que representa casi la mitad (48,9 por ciento) del total del entramado institucional cubano.

El salto más significativo se produjo entre 2021 y 2022 (con 4.404 nuevas empresas), para luego moderar su ritmo de crecimiento en los años posteriores.

José Miguel Solís/ Radio 26

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