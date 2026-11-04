IA y proyección empresarial en mesa de Cumbre Iberoamericana

Una Alianza Iberoamericana de Inteligencia Artificial y una amplia gama de proyecciones empresariales, aparecen hoy en la mesa de la Cumbre de Jefes de Estado o Gobierno de la región.

Miércoles 4 y jueves 5 son las fechas oficiales de la cita cimera de Iberoamérica, aunque los intercambios entre ministros, expertos e instituciones internacionales se desarrollan en Madrid desde el pasado domingo.

La creación de una Alianza Iberoamericana de IA con el objetivo de reforzar la soberanía digital y cultural, es el acuerdo que hoy será sometido a los dignatarios para su adopción.

El documento fue alcanzado durante la ministerial consagrada al tema digital y tecnológico bajo el paraguas de la XXX Cumbre Iberoamericana de Madrid, que en su segmento de alto nivel sesiona hoy y mañana.

La Alianza Iberoamericana de IA queda abierta, con carácter voluntario, a la adhesión de los Estados miembros de la concertación, con la idea de estructurarse en torno a tres ejes.

Son ellos, la cooperación para el acceso a datos de calidad, respetando las normas y el control de cada país; el desarrollo de modelos de inteligencia artificial adaptados a las lenguas y necesidades iberoamericanas; y la colaboración en capacidades de computación para apoyar aplicaciones útiles para investigadores, administraciones y empresas.

El acuerdo respaldará la creación de un Espacio Iberoamericano de Datos para el desarrollo de sistemas de IA de interés público para la región. En la medida en que estos sistemas se apoyen en datos, corpus, categorías, documentación pública y fuentes de conocimiento representativas de sus propias prioridades, lenguas, contextos culturales y realidades sociales, responderán mejor a las necesidades.

Este ecosistema no será una base única de datos, sino un espacio federado donde cada país decide qué información comparte y con qué condiciones.

Asimismo, la Alianza impulsará la colaboración en el desarrollo de modelos de lenguaje y sistemas de IA, con el fin de mejorar la representación del español, el portugués, otras lenguas oficiales y lenguas e idiomas indígenas.

Para ello, se trabajará en una base tecnológica compartida que permita a los países desarrollar sus propias adaptaciones nacionales, lingüísticas, sectoriales y de casos de uso.

Tomará como activos las iniciativas iberoamericanas previas en modelos de lenguaje, asistentes públicos, corpus lingüísticos, soluciones sectoriales y servicios de IA tales como la familia de modelos ALIA, en castellano y otras lenguas oficiales, AMALIA, el proyecto portugués, LATAM GPT impulsado por Chile y SoberanIA de Brasil, entre otros.

Además, la Alianza contempla una línea de cooperación en el acceso a capacidades de cómputo para desarrollar proyectos de IA, y se erige como el principal resultado en materia digital de la Cumbre Iberoamericana.

La iniciativa forma parte de uno de los puntos comprometidos por los países iberoamericanos en la Declaración de Madrid, rubricada en la reunión ministerial.

Por otro lado, el XVI Encuentro Empresarial Iberoamericano, presentará hoy a las delegaciones asistentes a la Cumbre iniciativas y estrategias que persiguen consolidar a la concertación de América Latina y el Caribe con España y Portugal, y convertirse en una referencia para Europa y el resto de la comunidad internacional.

Prensa Latina

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