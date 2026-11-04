Cuba con dos campeones en Festival de Ajedrez de la Juventud

El nombre de dos nuevos campeones añadirá Cuba a su listado histórico luego de que Alberto García y Diego Jiménez dominaran el torneo de partidas rápidas en el Festival de Ajedrez Centroamericano y del Caribe de la Juventud, que tiene por sede Costa Rica.

El talentoso Alberto cerró con 8,5 puntos de nueve posibles entre los menores de 12 años de un evento en el que los cotejos se pactaron a 10 minutos, con incremento de dos segundos luego de cada movida, y compartió podio con el barbadense Jeremiah Farley (7,5 unidades) y el guatemalteco Juan Diego Mérida (6,5).

Para el habanero el premio se suma a otros conseguidos en citas internacionales como el reciente Buscando un Capablanca, organizado en Cuba, y la cosecha pudiera aumentar pues luego de tres rondas en el certamen clásico marcha entre los líderes con actuación perfecta.

El liderazgo de Diego en las rápidas también rozó la perfección, pues completó 8,5 de nueve entre los de la categoría sub-14 años y fue acompañado en el estrado por el hondureño Javier Alejandro Murillo (7) y el puertorriqueño Dhyaan Patel (7).

Diego interviene en el evento clásico, pero en el apartado sub-18 y luego de tres presentaciones llega dos anotaciones y ocupa el puesto 10 cuando todavía restan cinco jornadas por jugarse.

La relación de premios para los de la Isla la completó en el certamen de rápidas la matancera Liennys Ferrer, quien terminó segunda entre los sub-18 años con 7,5 puntos de nueve. El oro fue para el local Matias Lizano (8) y el bronce para el panameño José Fábrega (7).

Rubí Héctor, la otra cubana con presencia en ese mismo torneo finalizó en el puesto 11 luego de completar 4,5 rayas. Entre los que no llegan a ocho años intervino Lyam Vázquez y con cuatro de nueve ancló en el escalón 16.

Este miércoles continuarán los segmentos de partidas convencionales con una jornada de doble ronda, que pudiera resultar decisiva para los que andan en “zona” de premios como el mencionado Alberto (sub-12) y la propia Liennys que también marcha invicta (sub-18).

Eyleen Ríos López/ ACN

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