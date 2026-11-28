Con un matutino especial, trabajadores del Policlínico José Machado, en el municipio Unión de Reyes, rindieron homenaje a los ocho estudiantes de Medicina fusilados injustamente el 27 de noviembre de 1871.

Durante el encuentro, la estudiante de Enfermería Liana Piloto Zamora pronunció las palabras centrales en representación del sector, ocasión en la que evocó el significado de esta fecha y el legado de aquellos jóvenes cuya memoria permanece en el corazón del pueblo cubano.

Como parte de la jornada, los participantes depositaron una ofrenda floral ante el busto de José Martí. Asimismo, el Movimiento de Exploradores del municipio desarrolló un ejercicio demostrativo de las habilidades adquiridas, mientras un momento cultural aportó solemnidad a la conmemoración.

El momento resulto propicio para reconocer a la doctora Belkis Cardoso, por la significación de esta fecha para los profesionales de la Salud.

Por su parte, los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) en la provincia distinguieron a la Licenciada en Enfermería Migdalia Aldana García, por alcanzar la condición de Vanguardia Provincial.

Autoridades políticas y gubernamentales del municipio encabezados por la Primera Secretaria del Partido, Yaneisy Fuentes López.

A 155 años de aquel crimen, los trabajadores de la salud reafirmaron su compromiso con la memoria histórica y el homenaje permanente a las víctimas de la injusticia colonial.

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