La Mypime estatal ALASTOR Matanzas efectuó el acto de clausura de la Jornada de Salud y Seguridad en el trabajo.

La entidad devino sede del evento por lograr una alta eficacia en evitar accidentes en más de una década de trabajo.

Durante la jornada entregaron reconocimientos a trabajadores del centro, y reconocieron a la Empresa de Telecomunicaciones División Matanzas, ECASA Varadero y la Empresa Provincial de Mantenimiento Vial y Construcción Matanzas por su labor.

La Jornada de la Salud y Seguridad en el trabajo es reconocida internacionalmente y respalda las metas de la Organización Internacional del Trabajo. En Matanzas, estas acciones impulsan el uso de medios de protección, la capacitación constante y la vigilancia de los riesgos en cada puesto

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