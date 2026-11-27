Un acto de recordación se realizó este viernes frente a la casa natal de Carlos Verdugo, en la ciudad de Matanzas, para conmemorar el fusilamiento de los ocho estudiantes de Medicina, ocurrido el 27 de noviembre de 1871.

La actividad reunió a estudiantes, profesores y autoridades del Partido y el Gobierno en la provincia, quienes rindieron homenaje a los jóvenes inmolados, entre ellos el matancero Carlos Verdugo.

Durante la ceremonia se recordó la injusta acusación que sufrieron los jóvenes de haber profanado la tumba del periodista español Gonzalo Castañón, y cómo fueron fusilados en el Castillo de La Punta.

Representantes del sector educacional destacaron el valor de mantener viva la memoria de estos jóvenes como símbolo de dignidad y de rechazo a la arbitrariedad.

La conmemoración se enmarca en las tradicionales actividades que cada 27 de noviembre se realizan en distintas localidades del país para honrar a los estudiantes de Medicina fusilados hace 155 años.

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