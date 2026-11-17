El arte de la ilusión y la fantasía tomó protagonismo en Bermejas, donde el mago Omar Fuentes ofreció una presentación especial para las niñas y los niños de esta comunidad del municipio de Unión de Reyes.

Durante el espectáculo, los pequeños disfrutaron de sorprendentes trucos y demostraciones de habilidad que despertaron su curiosidad y llenaron el encuentro de entusiasmo, risas y aplausos.

La propuesta convirtió la jornada en una oportunidad para acercar a los infantes al mundo de la magia y las manifestaciones artísticas, mediante una experiencia recreativa que tuvo como principales protagonistas a los más pequeños.

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