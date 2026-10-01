Jornada de saberes en Fiscalía Provincial

Una conferencia sobre la sabermetría del sistema de sanciones en el nuevo código penal, impartida por el especialista Jesús Ramón García Ruiz, dio apertura a una mañana de saberes como parte de la Jornada Científica Provincial de la Fiscalía en Matanzas.

El papel del fiscal en tramitación de quejas penales, y en la protección tanto de los derechos de los menores víctimas de delito como de la mujer; la protección integral de adultos mayores ante violencia y abandono; la violación de domicilio y la legítima defensa; deepfakes, corrupción digital y sectores estratégicos, estuvieron entre los temas debatidos en comisiones

“Se presentaron ponencias con mucha calidad que tributan al cumplimiento de nuestra misión constitucional y serán expuestas en eventos nacionales. En la jornada se potenció el debate entre todos los trabajadores. Tuvimos una conferencia magistral de Jesús Ramón García, juez del Tribunal Provincial, que también con sus saberes posibilitó el intercambio y el conocimiento de cada uno de los fiscales y demás participantes”, refirió Yudelkys Arestuche Torres, fiscal jefa del departamento de Formación, Desarrollo e Innovación.

Más de una decena de ponencias vinculadas a materias penales y civiles en su mayoría, a las que se sumaron otras relacionadas con la cultura organizacional y estrategias para fomentar la cultura jurídica, enriquecieron la jornada que tuvo como sede a la Fiscalía Provincial.

Ana Cristina Rodríguez Pérez / Tomado de Periódico Girón.

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