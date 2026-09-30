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Entregan medicamentos a pacientes en Unión de Reyes

Por Roxana Valdés Isasi 0 Comentario #Cuba #Matanzas #Medicamentos #Sector de la salud #TV Yumurí #Unión de Reyes

Los profesionales de la Salud en el Policlínico José Machado en Unión de Reyes entregan  medicamentos a pacientes del poblado, como parte de las acciones dirigidas a fortalecer la atención del sector a los barrios.

«Los fármacos se distribuyen de acuerdo con la dispensarización de los pacientes y sus necesidades de salud, con seguimiento desde los servicios de atención primaria. Los recursos fueron entregados recientemente al sector por los trabajadores del Ministerio del Interior,resultado de la colaboración intersectorial, explicó Raydel Alejandro Sotés Carrera, director general de Salud en el municipio.

La iniciativa forma parte de la Red de Apoyo Comunitario de la Salud y contribuye a acercar los recursos médicos a quienes los requieren. Además, favorece la continuidad de los tratamientos indicados por los profesionales de la salud.

Estas acciones forman parte del trabajo que desarrollan los profesionales de la salud para garantizar una atención más cercana a la población unionense.

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By Roxana Valdés Isasi

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Redacción TV Yumurí

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