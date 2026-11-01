Fuera de servicio transformador en Cárdenas

Fuera de servicio un transformador (por incendio) del banco de transformadores del Hospital de Cárdenas.

Especialistas y linieros de la organización Básica Eléctrica investigan las causas del incidente que se produjo en horas de la mañana . En la institución sanitaria se aplicaron las medidas de contingencia y funciona con el grupo Electrógeno, en esta ocasión no fue necesario trasladar a pacientes hacia la cabecera provincial, según reportan directivos del centro.

En cuanto a la afectación de ETECSA desde la tarde de ayer hasta horas de la mañana de hoy fue provocada por daños en la tarjeta reguladora del grupo Electrógeno.

Tomado del perfil en Facebook de Telebandera.

Post Views: 46