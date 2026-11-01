El Halloween del espacio con imágenes espeluznantes

Para vivir momentos escalofriantes este Halloween, no hace falta visitar cementerios abandonados ni casas viejas y en ruinas: basta con alzar la vista, o mejor dicho, la mirada, con el telescopio.

El cosmos, de hecho, está repleto de fascinantes objetos astronómicos que a veces adquieren una apariencia bastante siniestra.

Este es el caso del Sol, «disfrazado» de calabaza de Halloween, en una imagen ya famosa tomada hace unos años por el Observatorio de Dinámica Solar de la NASA.

Las regiones activas de la estrella se ven más brillantes porque emiten más luz y energía, y juntas forman un rostro con dos ojos, una nariz y una amplia sonrisa de oreja a oreja.

Particularmente inquietante es la mano fantasmal que parece emerger de la nebulosa MSH 15-52, a unos 16.000 años luz de la Tierra. En su centro se encuentra un púlsar llamado PSR B1509-58, el remanente increíblemente denso y de rápida rotación de una estrella masiva que explotó como supernova. La mano coincide perfectamente con el asteroide con forma de calavera llamado 2015 TB145.

Su imagen, generada a partir de datos de radar recopilados por el Observatorio de Arecibo en Puerto Rico, ayudó a los astrónomos a descubrir que el asteroide completa una rotación completa cada 2,94 horas aproximadamente y refleja solo entre el 5% y el 6% de la luz solar que recibe.

La Nebulosa Cabeza de Bruja, en la constelación de Orión, parece sacada de un cuento de hadas. En la inquietante imagen captada por el telescopio espacial WISE de la NASA, parece el perfil verdoso de una bruja riendo a carcajadas en el espacio.

Es una imagen asombrosa, similar al ojo estrellado dibujado por el sistema estelar Fomalhaut, ubicado a unos 25 años luz de la Tierra. El brillante anillo es en realidad una enorme banda de escombros helados y polvorientos que rodea a la estrella; esta fue oscurecida deliberadamente en la imagen del Telescopio Espacial Hubble para revelar el material mucho más tenue que la rodea.

Tomado de Cubasí

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