El Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular eligió como nuevo presidente del Tribunal Popular Provincial a José Ángel Fernández Castañeda.

Castañeda es Licenciado en Derecho y Máster en Derecho Judicial. Posee 29 años de edad. Al momento de su elección fungía como Presidente del Tribunal Popular Provincial de Camagüey.

El acto de entrega y recepción del cargo lo presidieron el Presidente del Tribunal Supremo Oscar Manuel Silveira Martínez y el miembro del Buró Provincial del Partido, Victor González Imbert.

Castañeda juró respetar, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes vigentes del país así como el Código de Ética Judicial ante los miembros del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo.

El presidente del Tribunal Supremo otorgó un reconocimiento especial a Humberto González Figueroa quien estuvo al frente del tribunal matancero por varios años. De igual forma elogiaron su labor al frente del Tribunal de Ciego de Ávila y de la Fiscalía de Camagüey.

Representantes y directivos de la Unión de Juristas, la Fiscalía Provincial, los Bufetes Colectivos, los tribunales militares y de la Universidad de Matanzas entregaron diplomas y obsequios al presidente saliente quien fue liberado de su cargo ante la petición personal luego de muchos años dedicados al sistema de tribunales.

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