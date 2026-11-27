Como desarrollo del programa de optimizacion de líneas eléctricas hacia objetivos vitales, una brigada de linieros del contingente Antonio Guiteras de Matanzas labora en estos momentos en el municipio de Cárdenas.

Liván Morales, jefe de brigada, comentó que se trata del montaje de un seccionador en el circuito del hospital cardenense, inversión que permitirá brindar servicio expreso a la institución de la salud y disponer de alrededor de 8 MW para rotar con otros circuitos.

Los seccionadores o descerradores como también se les conoce, permiten separar una parte de un circuito eléctrico y brindar energía hacia un objetivo específico, recurso que garantizar la vitalidad energética, incluso, con la poca energía que genere el territorio ante una caída del SEN.

Con anterioridad la brigada insigne de linieros, laboró en la alimentación expresa del servicio de abasto de agua hacia las zona media y alta de la ciudad de Matanzas, también del telecentro y emisora provincial, e instalaron seccionadores para los hospitales militar, el materno infantil y pediátrico.

El programa de optimizacion de circuitos incluye también de forma prioritaria, centros de abasto de agua y progresivamente se extenderá a los municipios de Jovellanos, Colón y Jagüey Grande.

Tomado del perfil en Facebook de José Miguel Solís.

Post Views: 4