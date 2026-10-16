La Unión Eléctrica informó en su página oficial en Facebook que ocurrió un incendio de grandes proporciones en la sala de máquinas de la unidad número 1 de la CTE Ernesto Guevara De La Serna, en Santa Cruz del Norte. Detalles del suceso

El siniestro se registró a las 06:55 (hora local) dentro de la infraestructura de la propia unidad generadora, lo que obligó a detener sus operaciones de manera preventiva.

La instalación quedó fuera de servicio. La disponibilidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) se redujo drásticamente a solo 740 MW para una demanda de 2260 MW, lo que generó una afectación inicial de 1540 MW.

Las llamas ya fueron sofocadas por el personal especializado. Se espera que una vez que el área sea declarada segura, los técnicos inicien la evaluación de los daños materiales en los equipos. (RVI)

Post Views: 8