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CTE Guiteras pudiera ingresar al SEN el próximo domingo

Por Redacción TV Yumurí 0 Comentario #Avería central #CTE Antonio Guiteras #Cuba #Matanzas #TV Yumurí

La evaluación preliminar de la avería en la central térmica Antonio Guiteras de Matanzas, indica que aconteció en un área de la caldera donde confluyen vapor y agua y, afortunadamente, no relacionada con anteriores reparaciones.

Así lo precisó el ingeniero Román Pérez Castañeda, director general del bloque yumurino, quien adelantó que por el momento aunque continúa la evaluación del daño, estiman que de no presentarse mayores contratiempos, puedan ingresar al sistema electro energético nacional el próximo domingo.

Pérez Castañeda subrayó que a la par de este mantenimiento por avería, se acometen alrededor de dos centenares de acciones de las ramas automática, eléctrica, así como de revisión y calibración de válvulas.

Intervienen en esta parada de la Guiteras, efectivos de la base central de Reparaciones y brigadas de los distritos de la empresa de mantenimiento a centrales eléctricas de Santa Cruz del Norte, de Cienfuegos y Matanzas, con el propósito de laborar durante las 24 horas e intentar la sincronización en horas del domingo.

José Miguel Solís/ Tomado de Radio 26.

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By Redacción TV Yumurí

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