La Jornada por el Premio Literario Fundación de la Ciudad de Matanzas 2026 concluyó con la entrega del galardón en la Sala de Conciertos José White de la Atenas de Cuba.

En esta ocasión, el jurado otorgó el lauro a «La brújula del pirata», de Alexis Manuel García Artiles en la categoría de literatura para niños, así como a la obra «Pieles rotas», de David Martínez Balsa en el género de cuento. «La soledad amorosa de Carlos Manuel de Céspedes», por Yerandy Fleites también mereció distinción en teatro.

Esta DECIMONOVENA edición del certamen dedicó sus jornadas a vida y obra del Premio Nacional de Cine, Senel Paz, quien recibió el Premio Honorífico Fundación de la Ciudad 2026.

Durante la premiación del evento presentaron los libros ganadores del lauro en la edición anterior.

La ocasión resultó oportuna para la entrega del Premio Nacional a la Mejor Edición del Sistema de Ediciones Territoriales 2026 a Alfredo Zaldívar y Maylan Álvarez.

El programa de la jornada por el Premio Literario Fundación de la ciudad de Matanzas incluyó además un Miércoles de Poesía; un panel sobre dramaturgia, literatura infantil y narrativa en Cuba; así como la proyección del documental de Rebeca Chávez, «Silencio, aquí se filma Fresa y chocolate» y el coloquio «Senel en el cielo con diamantes».

Fotos: Carrete Producciones.

Post Views: 3