La Escuela Pedagógica René Fraga Moreno de la ciudad de Matanzas, recibió el curso escolar 2026-2027 con una serie de importantes adecuaciones.

«En aras de incluirnos todos en un solo centro, todas las actividades realizadas en la escuela están en función de vincular las tres instituciones para funcionar como una sola» aclaró Yasiel Flores Castillo, Director de la Escuela Provincial Pedagógica René Fraga Moreno.

La institución acoge durante el presente periodo lectivo al Instituto Politécnico Industrial (IPI) y al Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas (IPVCE) Carlos Marx. Concentrar a los estudiantes en un solo centro responde a la necesidad de disminuir el traslado de alumnos y profesores ante la situación del país con el combustible.

«En el inicio del curso escolar se determinó realizar una zona metodológica con el objetivo de abarcar los tres centros provinciales. En un consejo de dirección integrado por las tres escuelas compartimos ideas de como sería el funcionamiento de esta nueva estrategia. En el segundo piso se encuentra la Escuela Pedagógica con todas sus especialidades, en el tercer piso están ubicados los estudiantes del IPI con su conjunto de profesores y en el cuarto piso los alumnos del IPVCE Carlos Marx», acotó Flores Castillo.

La escuela garantiza la calidad de las clases y la preparación del claustro en el nuevo ciclo académico. Con el inicio del curso escolar, la Escuela Provincial Pedagógica René Fraga Moreno reafirma su compromiso con la excelencia académica y la formación de sus educandos.

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