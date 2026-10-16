Miembros del Consejo de Defensa Provincial en Matanzas visitaron la zona de defensa 25-01-05 en el reparto playa del municipio cabecera.

El Jefe de la Región Militar Matanzas Alexander Rivero Díaz resaltó el trabajo del área por la activación de todas las estructuras.

El Presidente del Consejo de Defensa Provincial, Mario Sabines Lorenzo señaló la importancia de trabajar desde los barrios y concientizar a la población de las amenazas de guerra.

Además los jefes de grupos y subgrupos intercambiaron con Sabines Lorenzo sobre el cambio de matriz energética como estrategia de país y la creación de comedores comunitarios en favor de las personas vulnerables.

También presidió el encuentro la Vicepresidenta del Consejo de Defensa Provincial Marieta Poey Zamora.

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