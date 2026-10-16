Realizan taller de esmaltado en cerámica en Matanzas

La Asociación Hermanos Saíz (AHS) de la ciudad de Matanzas inició talleres de esmaltado en cerámica como parte de la Feria de Arte Joven «Ensayo General».

Durante 4 jornadas las clases tendrán sede en el Patio Colonial de la filial matancera. Las mismas ofrecen a los participantes la oportunidad de decorar sus piezas de cerámica mediante su creatividad.

El espacio teórico-práctico ofrece a los asistentes herramientas técnicas para la decoración, el uso del color y el acabado de piezas cerámicas. Cada participante aplica sus propios diseños, convirtiendo cada obra en un objeto artesanal único.

Esta iniciativa, en el marco del aniversario 40 de la Asociación Hermanos Saíz, potencia la creación de las artes plásticas, capacita a nuevos talentos y fomenta el intercambio cultural directo con la comunidad matancera.

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