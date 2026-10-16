Matanzas tvyumuri

Realizan «Puertas abiertas al futuro» en centro docente yumurino

Por Amanda Pérez Aguerrebere 0 Comentario #Escuela Pedagógica René Fraga Moreno #Estudiantes #formación vocacional #Matanzas #Puertas Abiertas #TV Yumurí

Estudiantes de diversas enseñanzas participaron en la feria de formación vocacional y orientación profesional «Puertas abiertas al futuro», con sede en la Escuela Pedagógica Provincial René Fraga Moreno, en Matanzas.

La captación de educandos para las diferentes especialidades de los centros docentes matanceros destacó entre los propósitos del encuentro. La jornada acercó a los jóvenes a distintas opciones de estudio y les ofreció información para elegir su futuro profesional.

«Es la primera feria de formación vocacional y orientación profesional que se realiza en este curso escolar. La Zona metodológica René Fraga Moreno, que incluye la escuela pedagógica, vocacional e IPI Carlos Marx ejecutan exposiciones de las diferentes especialidades de estudio», explica Yasiel Flores Castillo, Director de la Escuela Pedagógica Provincial René Fraga Moreno.

Como parte de la feria, alumnos del Instituto Politécnico Industrial Carlos Marx protagonizaron un juicio demostrativo sobre el delito de robo con violencia. La representación permitió a los participantes conocer las etapas de un proceso penal y comprender la gravedad de los hechos que afectan la seguridad y los derechos de las personas.

La feria de formación vocacional y orientación profesional «Puertas abiertas al futuro» acercó a los adolescentes a varias especialidades mostrando el valor de una elección vocacional informada. Estos espacios fortalecen el interés profesional de los jóvenes y los preparan para contribuir al desarrollo de la sociedad.

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By Amanda Pérez Aguerrebere

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