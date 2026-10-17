Celebran V aniversario del Cuarteto D’Cámara

El cuarteto D’Cámara celebró su quinto aniversario con un concierto especial en el Teatro Sauto (MN), de la ciudad de Matanzas.

«Pienso que una agrupación como D’Cámara tiene un deber para con la música que se escucha poco, la patrimonial y la de difícil acceso, a nivel partiturístico. Todas hemos crecido con respecto al conocimiento del repertorio, la responsabilidad hacia los programas que defendemos y es una especie de hermandad en la música», expresa Vanessa Herrera Alvaró, Directora del Cuarteto D’Cámara.

La presentación reunió obras de los siglos XX y XXI, y ofreció al público un repertorio diverso, con piezas como «Ave María», en Fa mayor, y la suite humorística «El carnaval de los animales».

La velada contó con la participación de la Camerata José White, el Coro Femenino Euncia y Teatro de las Estaciones.

«Desde el inicio a Teatro de las Estaciones le encantaba mezclarse con otros géneros y manifestaciones artísticas, y con la música principalmente. Cuando Vanessa me invitó a hacer «El Carnaval de los Animales» dije, es una oportunidad que no se puede perder. Hacer esta fantasía musical es una belleza. Muy feliz de estar en Sauto, mi casa inicial, hacerlo con la Camerata White y la invitación del Cuarteto D’Cámara en su cumpleaños», expresa Rubén Darío Salazar Taquechel, Premio Nacional de Teatro 2020 y director general de Teatro de Las Estaciones.

D’Cámara enriquece la vida cultural de Matanzas y acerca al público a diversas expresiones musicales. El cuarteto reafirma su compromiso con el desarrollo musical entre las nuevas generaciones y el vínculo con el Teatro Sauto, como su primer escenario.

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