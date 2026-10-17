Cuba buscará el doblete dorado en el Panamericano de Béisbol5

Las selecciones cubanas de mayores y juvenil disputarán hoy las medallas de oro de sus respectivos torneos panamericanos de Béisbol5, con Venezuela como rival en dos finales que prometen máxima intensidad en Barquisimeto.

El Domo Bolivariano será escenario de una doble batalla por la supremacía continental, con los equipos de la isla, ambos dobles campeones mundiales, frente a los anfitriones y ante el desafío de convertir su dominio clasificatorio en coronas.

La escuadra absoluta, dirigida por Pablo Terry, cerró invicta la fase preliminar con seis victorias y aseguró el primer puesto tras derrotar ayer por segunda ocasión a Venezuela, esta vez por 2-1, con parciales de 12-5, 2-6 y 9-4.

Antes, los cubanos habían superado 2-0 a Puerto Rico, con marcadores de 9-0 y 10-2, para prolongar una marcha impecable que los coloca a un paso de otra conquista regional.

Los juveniles, bajo la conducción de Sergio Arturo Pérez, también terminaron en la cima sin conocer la derrota, con balance de 6-0, y cumplieron además el objetivo de clasificar a la Copa Mundial de la categoría.

En su jornada de cierre, la tropa cubana venció 2-0 a México, con tanteadores de 11-1 y 3-1, y luego se impuso 2-1 a Puerto Rico, después de dominar 11-1, ceder el segundo juego por no presentación, con marcador de 0-5, y resolver el tercero por 4-1.

Venezuela, con registro de cuatro triunfos y dos derrotas entre los mayores, y de cinco victorias y un revés en la categoría juvenil, tendrá ahora el respaldo de su público para intentar frenar a dos conjuntos cubanos que han convertido el invicto en credencial y la clasificación en una promesa de gloria.

Hoy, en el Domo Bolivariano, la rivalidad entre Cuba y Venezuela pondrá en juego mucho más que dos títulos: será el pulso entre la ambición local y una potencia mundial que aspira a coronar con oro una campaña perfecta en ambas categorías.

Boris Luis Cabrera/ACN

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