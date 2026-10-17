En Matanzas: gastronómicos celebran el Día de la Cocina Cubana

Una experiencia de técnicas y preparaciones culinarias desarrolló hoy la Asociación Culinaria de Matanzas en saludo al Día de la Cocina Cubana que se celebra el 18 de octubre.

En el Restaurante Casa del Chef de esta ciudad tuvo lugar la presentación con platos típicos de la cocina cubana, elaboraciones evaluadas por un jurado que presidió Ramiro Macías González, miembro de honor de la Asociación Culinaria de la Federación Culinaria de la República de Cuba.

Macías González recordó que durante su gestión como presidente de la Casa del Chef de Varadero la institución alcanzó durante 12 años consecutivos la distinción de colectivo vanguardia nacional.

Aseguró que el prestigio de la institución trascendió en las escuelas de perfeccionamiento de cocina, lunch, pastelería, panadería, carnicería, dependientes y capitanes de salón de capitanes que hoy lideran la gastronomía en el mayor polo turístico de Cuba e instituciones vinculadas al sector del comercio.

A sus 86 años, aún activo como chef, Ramiro Macía González valoró de oportuna la actividad que se desarrolló simultáneamente en todo el país en un contexto que demanda la creatividad de la gastronomía para mantener estándares de calidad y una nutrición adecuada.

En esta experiencia coincidieron chefs, jóvenes de las Brigadas Técnicas Juveniles (BTJ), cocineros y estudiantes de gastronomía vinculados a entidades del sector estatal y nuevas formas de gestión económica.

El 18 de octubre quedó instaurado como Día de la Cocina Cubana en homenaje a una representación de chefs cubanos que por primera vez obtuvieron la medalla de oro a nivel mundial en unas Olimpiadas culinarias celebradas en Fráncfort , Alemania en 1984.

Tomado de la ACN

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