Libros en José Martí (LXXIV): Vida de Byron

En La Edad de Oro José Martí mencionó una conocida biografía de Lord Byron.
José Martí publicó en 1889 la revista La Edad de Oro. En el segundo de los cuatro números de esta publicación apareció el artículo “Músicos, poetas y pintores”. En este conocido escrito el Apóstol mencionó varios libros, entre ellos una célebre biografía de George Gordon Byron, célebre escritor inglés conocido como Lord Byron. Esta fue la referencia a ese texto:
“El irlandés Moore componía a los trece, versos buenos a su Celia famosa, y a los catorce había empezado a traducir del griego a Anacreonte. En su casa no sabían qué significaban aquellas ninfas, aquellos placeres alados, y aquellas canciones al vino. Moore se libró pronto de estos modelos peligrosos, y alcanzó fama mejor con los versos ricos de su Lalla Rookh y la prosa ejemplar de su Vida de Byron”.
El libro
Los datos de portada de este libro son los siguientes:
Letters and journals of Lord Byron: with notices of his life. By Thomas Moore. In two volumes. Vol. I. New York: Printed and published by J. & J. Harper. Sold by Collins & Hannay, Collins & Co., G. & C. & H. Carvill, O. A. Roorbach, W. B. Gilley, E. Bliss, White, Gallaher & White, A. T. Goodrich, C. S. Francis, N. B. Holmes, M. Bancroft, M‘Elrath & Bangs, W. Burgess, J. Leavitt, G. W. Bleecker, and J. P. Haven. 1830. (Harper’s Stereotype Edition)
Letters and journals of Lord Byron: with notices of his life. By Thomas Moore. In two volumes. Vol. II. New York: Printed and published by J. & J. Harper. Sold by Collins & Hannay, Collins & Co., G. & C. & H. Carvill, O. A. Roorbach, W. B. Gilley, E. Bliss, White, Gallaher & White, A. T. Goodrich, C. S. Francis, N. B. Holmes, M. Bancroft, M‘Elrath & Bangs, W. Burgess, J. Leavitt, G. W. Bleecker, and J. P. Haven. 1831. (Harper’s Stereotype Edition)
El autor
Thomas Moore (1779-1852) fue un poeta y escritor irlandés. Cursó estudios en el Trinity College, en Dublín. Viajó muy joven a Londres para estudiar derecho. Alcanzó temprana fama como poeta y cantante. Se desempeñó como monje católico por un tiempo y después impartió clases de Psicología. En 1803 fue nombrado para un cargo administrativo en Bermudas, lo cual le permitió visitar Canadá y los Estados Unidos. Entre 1819 y 1822 estuvo radicado en París, etapa en la cual fue albacea literario de Lord Byron.
Es considerado el Poeta Nacional de Irlanda. Su esposa fue la célebre actriz Elizabeth “Bessy” Dyke. Su obra literaria fue amplísima: Odes of Anacreon (1800), Corruption and Intolerance, Two Poems (1808), Lalla Rookh, an Oriental Romance (1817), Irish Melodies (1821), The Epicurean (1827), The History of Ireland (1835-1846, 4 vol.), entre otros textos.