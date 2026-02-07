Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas realiza adecuaciones al proceso docente-educativo

Foto: Tomada de Radio 26

La Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas realizó adecuaciones al proceso docente-educativo a partir de la situación energética del país, afirmó el rector, Dr. Cs. Aristides Lázaro García Herrera.

Entre las indicaciones generales para todas las carreras y programas de formación sobresale la preservación del proceso docente-educativo presencial para el año terminal.

Los estudiantes del Colegio Universitario serán descentralizados hacia los preuniversitarios. En tanto, los becados de los restantes años se trasladarán a sus lugares de residencia y se incorporarán a los servicios de las instituciones de salud, con el propósito de fortalecer las habilidades ya adquiridas y desarrollar las correspondientes al período lectivo en curso.

Mediante la virtualidad se facilitarán las guías de estudio y los materiales docentes elaborados por los profesores de todas las asignaturas, para que, a través del estudio independiente, los estudiantes desarrollen la autogestión del conocimiento.

Las evaluaciones frecuentes, parciales y finales de todas las asignaturas se realizarán una vez que se retome la presencialidad. En ese momento, se desarrollarán concentrados para recuperar las evaluaciones de los contenidos estudiados de manera independiente y se reajustará el calendario académico en dependencia del nivel de afectación.

