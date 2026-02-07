Sin categoría

Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas realiza adecuaciones al proceso docente-educativo

Por Leydis Daylis Martínez Ramos 0 Comentario #Adecuaciones proceso docente- educativo #TV Yumurí #Universidad de Ciencias Médicas

Foto: Tomada de Radio 26

La Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas realizó adecuaciones al proceso docente-educativo a partir de la situación energética del país, afirmó el rector, Dr. Cs. Aristides Lázaro García Herrera.

Entre las indicaciones generales para todas las carreras y programas de formación sobresale la preservación del proceso docente-educativo presencial para el año terminal.

Los estudiantes del Colegio Universitario serán descentralizados hacia los preuniversitarios. En tanto, los becados de los restantes años se trasladarán a sus lugares de residencia y se incorporarán a los servicios de las instituciones de salud, con el propósito de fortalecer las habilidades ya adquiridas y desarrollar las correspondientes al período lectivo en curso.

Mediante la virtualidad se facilitarán las guías de estudio y los materiales docentes elaborados por los profesores de todas las asignaturas, para que, a través del estudio independiente, los estudiantes desarrollen la autogestión del conocimiento.

Las evaluaciones frecuentes, parciales y finales de todas las asignaturas se realizarán una vez que se retome la presencialidad. En ese momento, se desarrollarán concentrados para recuperar las evaluaciones de los contenidos estudiados de manera independiente y se reajustará el calendario académico en dependencia del nivel de afectación.

Post Views: 1

By Leydis Daylis Martínez Ramos

Entradas relacionadas

Sin categoría

Judoca cubana Dayanara entre candidatas a Premios Anuales panamericanos

Redacción TV Yumurí
Sin categoría

España imita a Australia y prohibirá redes sociales a menores

Redacción TV Yumurí
Cuba Noticias Sin categoría social

Informa Ministerio de Comunicaciones nueva modalidad prepago

Brian Alonso Hernández

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Te has perdido

Sin categoría

Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas realiza adecuaciones al proceso docente-educativo

Matanzas tvyumuri

Desarrollan en Colón Día Nacional de la Defensa

Educación tvyumuri

Universidad de Matanzas informa sobre medidas ante limitaciones de combustible en el país

Cultura tvyumuri

Se pospone la 34 Feria Internacional del Libro de La Habana 2026