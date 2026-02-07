Desarrollan en Colón Día Nacional de la Defensa

El Día Nacional de la Defensa en el municipio de Colón inició con un ejercicio de defensa territorial en la Zona 04.

El General de Cuerpo de Ejército Joaquín Quintas Solá, Viceministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el General de División Raúl Villar Kessell, Jefe del Ejército Central, así como el Presidente del Consejo de Defensa Provincial Mario Sabines Lorenzo y el Jefe de la Región Militar en Matanzas General de Brigada Alexander Rivero Díaz presenciaron los episodios propuestos para la jornada.

El propósito de las acciones radicó en elevar la preparación de fuerzas y medios del Consejo de Defensa Municipal, de Zona, así como el resto de las estructuras del sistema defensivo territorial para enfrentar una posible invasión enemiga.

Como parte del ejercicio ejecutaron acciones de liquidación de consecuencias durante golpes aéreos y de vehículos aéreos no tripulados, los grupos y subgrupos demostraron los planes para situaciones excepcionales en cumplimiento de la ocupación de obras protectoras, elaboración de alimentos con recursos de la propia demarcación, elaboración de productos industriales de manera artesanal, la actuación de los agentes del orden público y los órganos judiciales, la labor en la propaganda política y en las clases combinadas prácticas de tiro, de granadas y el uso de la medicina natural y tradicional.

Las acciones estuvieron caracterizadas por una amplia participación popular entre los que sobresalieron estudiantes universitarios, miembros de las Milicias de Tropas Territoriales y Brigadas de Producción y Defensa para fortalecer la concepción estratégica de Guerra de Todo el Pueblo.

