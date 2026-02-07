Universidad de Matanzas informa sobre medidas ante limitaciones de combustible en el país

Foto: Tomada de ACN

La Universidad de Matanzas garantizará la continuidad de los procesos académicos y formativos mediante un plan de medidas ante el desabastecimiento de combustibles en el país. Así lo informó la rectora de la institución, Leyda Finalé de la Cruz.

A partir del lunes 9 de febrero, la Casa de Altos Estudios yumurina extenderá la modalidad semipresencial a todas las carreras, programas de Técnico Superior Universitario y modalidades de estudio. Estudiantes y profesores desarrollarán las actividades docentes desde sus lugares de residencia.

Las estructuras docentes y las organizaciones estudiantiles ajustarán su funcionamiento a los nuevos escenarios formativos, con el propósito de asegurar el trabajo educativo, patriótico y político ideológico, así como la participación en tareas económicas, productivas y sociales en los territorios.

Cada carrera determinará las actividades que requerirán presencialidad en universidades, centros universitarios municipales, filiales, entidades laborales o unidades docentes.

La comunidad universitaria utilizará la plataforma EVA para el acceso y la gestión de materiales docentes y científicos. Esta herramienta gratuita facilitará la actualización sistemática de los contenidos académicos.

La Universidad reorganizará el proceso de culminación de estudios según la ubicación laboral de los estudiantes y mantendrá la atención estudiantil desde la sede central, los centros universitarios municipales y las filiales universitarias municipales.

Además, el Contingente Educando por Amor se ampliará a todos los territorios, con la incorporación de estudiantes de segundo y tercer año de todas las carreras, para apoyar al Ministerio de Educación en los espacios docentes que se habiliten.

En las próximos días, en la Universidad de Matanzas se informará sobre las medidas vinculadas al posgrado, la ciencia, la tecnología y la innovación, la formación doctoral, las relaciones internacionales, la comunicación, la informatización, el aseguramiento material y financiero, y la extensión universitaria.

Post Views: 1