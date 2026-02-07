Se pospone la 34 Feria Internacional del Libro de La Habana 2026

La 34 Feria Internacional del Libro de La Habana (2026), programada para realizarse del 12 al 22 de febrero, se pospone como consecuencia de la situación extraordinaria que vive el país, provocada por el bloqueo genocida que ejerce el Gobierno de los Estados Unidos contra Cuba y su nueva escalada de agresiones para asfixiar económicamente a nuestro pueblo e intentar destruir la Revolución.

Oportunamente se informará la nueva fecha de realización de este importante evento cultural.

Comité Organizador de la 34 Feria Internacional del Libro, La Habana, 2026

Juventud Rebelde

