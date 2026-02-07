Garantizan continuidad de los servicios esenciales de salud

La Salud Pública en Matanzas aplicará un grupo de medidas para garantizar la continuidad de los servicios esenciales y la atención a la población, ante la compleja situación electroenergética del país, informó la directora provincial del sector, Dra. Yamila López García.

A continuación las medidas adoptadas en el sector:

– Las instituciones sanitarias de la provincia mantendrán su funcionamiento, incluidos hospitales, policlínicos, hogares maternos, hogares de ancianos y casas de abuelos. Las prioridades se concentrarán en el Programa de Atención Materno Infantil, la atención a pacientes oncológicos, las urgencias médicas y los tratamientos de hemodiálisis.

-La cirugía electiva quedará suspendida de forma temporal, mientras continuarán las intervenciones urgentes, oncológicas y pediátricas, estas últimas tras valoración médica.

-Las consultas externas adoptarán una nueva organización para un mejor aprovechamiento de la energía eléctrica y los espacios disponibles.

-Los pacientes en hemodiálisis mantendrán sus tratamientos sin afectaciones. «Tenemos en la provincia un total de 125 pacientes en régimen de hemodiálisis. Previa coordinación y hasta negociación con los pacientes y la familia, decidimos un régimen de ingreso hospitalario para el cual ya están dispuestos las camas, con el objetivo de poder darle el tratamiento adecuado, pues necesitan hemodiálisis hasta tres veces en la semana. Ningún paciente se va a quedar sin la posibilidad del tratamiento.

-«Tenemos unos 90 pacientes oncológicos que reciben radioterapia en Matanzas. De ellos hay 10 pacientes de Mayabeque, 20 de La Habana y 60 pacientes de esta provincia. Recordar que la radioterapia requiere de electricidad, lo que implicaría mantener con vitalidad el grupo electrógeno de este servicio u otras alternativas que la OBE ya está buscando. Hasta este minuto se mantiene activo para el total de pacientes. De tener que ingresar algunos pacientes de este servicio, pues también las capacidades están creadas.

-«El municipio de Matanzas tiene, además, 55 pacientes con quimioterapia ambulatoria; Cárdenas, 25 pacientes.

-«En el caso del personal de la salud se desplazaban desde y hacia los municipios, se reordenan 30 médicos entre especialistas y residentes que viajaban (o bien de la capital provincial hacia otros municipios o de esos propios municipios hacia la capital provincial) y estaban vinculados a los hospitales Faustino y Pediátrico. Estos médicos van a estar ubicados en los lugares cercanos a su residencia, fortaleciendo la atención primaria de salud.

-«Los recursos humanos de enfermería prácticamente andan sobre ruedas, un total de 127 enfermeras viajan, fundamentalmente vinculadas a los servicios de atención al grave. Estamos hablando de las enfermeras especializadas en neonatología, terapias intensivas, salones de operaciones y las propias enfermeras de las hemodiálisis. En este caso se han creado brigadas de que van a trabajar por un periodo mínimo de 72 horas y máximo de 7 días, lo que estaría comenzando a partir del próximo lunes.

-«El trabajo organizado de esta manera es una experiencia que ya tuvimos en COVID-19, donde se habilitaron periodos de descanso y trabajo dentro de los propios centros asistenciales, en los que se han generado las condiciones para que ellas puedan descansar y cumplir con sus horarios como es pertinentes.

-«Recursos como los refrigerados, las vacunas y el propio banco de sangre, se trasladan hacia los lugares protegidos con electricidad, fundamentalmente hacia nuestros hospitales. El Banco de Sangre se movió hacia el Hospital Pediátrico Provincial con el objetivo de poder mantener la vitalidad de estos servicios que son imprescindibles para el tratamiento.

-El transporte sanitario mantendrá su operatividad para la atención de emergencias y urgencias médicas, con 16 ambulancias.

El sistema de Salud en Matanzas permanecerá activo y bajo evaluación permanente, con el propósito de reducir al mínimo las afectaciones a la población y garantizar la atención médica imprescindible en el actual escenario energético del país.

Con información de Leydis Martínez Ramos y el Periódico Girón

