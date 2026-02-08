Educación tvyumuri

NOTA INFORMATIVA NO. 1 DE LA UNIVERSIDAD DE MATANZAS

Como consecuencia directa de la guerra económica y energética impuesta por la actual administración estadounidense, que pretende rendir por asfixia a nuestro pueblo, el Ministerio de Educación Superior, con el compromiso de preservar el trabajo y mantener la vitalidad de las universidades cubanas, ha decidido reorganizar sus procesos, sustentándose en la descentralización de las actividades y en la racionalidad de los recursos.

Nuestra institución, atendiendo a sus particularidades y a las potencialidades territoriales, acordó a partir del sábado 7 de febrero de 2026 trabajar bajo las siguientes orientaciones:

PROCESO DE FORMACIÓN DE PREGRADO:

• Establecer como máxima prioridad el trabajo por la calidad y formación integral del profesional, teniendo en cuenta los principios de equidad e igualdad, con atención diferenciada a los estudiantes.

• Transformar los escenarios educativos, extendiendo la modalidad semipresencial a todas las carreras, programas de Técnico Superior Universitario y modalidades de estudios.

• Desarrollar la formación basada en el modelo de aprendizaje autónomo, mediado por el uso de tecnología de la información y las comunicaciones (TIC), entornos virtuales de aprendizaje (EVA) libres de costos, así como la articulación de diferentes recursos didácticos, físicos y digitales.

• Establecer que los profesores y estudiantes desarrollen su labor cercana a su localidad.

• El funcionamiento de las estructuras docentes, las organizaciones estudiantiles y de masas se organiza en correspondencia con los escenarios de formación, para garantizar la articulación del trabajo educativo, patriótico y político-ideológico, y la participación en tareas económicas, productivas y sociales que demande la institución y el territorio.

• La atención a los estudiantes se desarrollará desde la sede central (estudiantes del municipio de Matanzas) y los Centros y Filiales Universitarias Municipales.

• Utilizar la Plataforma EVA para acceder y gestionar materiales docentes y científicos. Esta plataforma es de uso gratuito y puede ser actualizada por docentes, jefes de disciplinas, asignaturas y programas.

• Analizar en cada colectivo de carrera y programa de Técnico Superior cómo ajustar los planes de estudios adaptándolos a las condiciones actuales, y evaluar las actividades que pueden ejecutarse en el domicilio o instituciones de su territorio.

• Reordenar el proceso de culminación de estudios en función de la ubicación laboral de los estudiantes y sus posibilidades.

PROCESO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA:

• Ampliar el CONTINGENTE EDUCANDO POR AMOR a todos los territorios y localidades con estudiantes universitarios de primero a tercer año, para apoyar al MINED con la docencia necesaria en la educación precedente, en aquellos espacios docentes que se creen en los territorios.

• Incorporar el Movimiento de Artistas Aficionados y atletas a las actividades que se organicen en las comunidades.

• Desarrollar en pequeños grupos actividades de homenaje, reconocimiento y conmemoraciones.

PROCESO DE RECURSOS HUMANOS:

• Los claustros municipales serán fortalecidos con los docentes y trabajadores de la sede central que residen en los territorios.

• Las modalidades de trabajo serán: teletrabajo, trabajo a distancia, reubicación en actividades de prioridad en el territorio, cambio de labor y ajuste de horarios.

• Organizar grupos de trabajo para la atención al grado 12 en el IPVC «Carlos Marx» y preuniversitarios territoriales para la preparación para el ingreso a la Educación Superior.

• Mantener el proceso de evaluación a cuadros, docentes y trabajadores, así como las propuestas de reconocimientos.

• Establecer una permanente comunicación con los trabajadores.

PROCESO DE INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN E INFORMATIZACIÓN:

• Mantener la comunicación necesaria entre estudiantes y trabajadores. Para ello, se habilitan los siguientes canales de contacto:

Oficina de Rectorado: 45261950

Oficial de Guardia Superior: 45266193

Departamento de Redes: 45287093

Asimismo, se ha habilitado el correo electrónico jefe.redes@umcc.cu como contacto oficial para soporte, quejas o sugerencias relacionadas con los servicios informáticos y el funcionamiento de las plataformas institucionales.

• El Departamento de Comunicación Institucional estará promocionando las formas de acceso a los servicios gratuitos. Se mantendrán los canales y plataformas en redes sociales digitales actualizados con información oportuna y veraz.

• Asegurar la información estadística de la institución.

PROCESO DE CALIDAD:

• Reorganizar el plan de trabajo de facultades, centros, direcciones, departamentos docentes y áreas administrativas, a fin de lograr el trabajo en condiciones de semipresencialidad.

• Continuar la preparación de los expedientes de autoevaluación de los programas previstos a acreditar.

PROCESO DE POSGRADO:

• Avanzar en las propuestas de programas de posgrado en modalidad a distancia.

• Organizar el trabajo de posgrado en correspondencia con las condiciones actuales.

• Los programas de formación doctoral organizarán las actividades utilizando los entornos virtuales, en correspondencia con el cronograma previsto con cada doctorando.

PROCESO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN:

• Organizar el trabajo de los proyectos en correspondencia con las condiciones actuales.

• Presentar proyectos para la transformación de la matriz energética universitaria.

• Trabajar en el diseño de novedosas y creativas formas de exportación.

• Desarrollar un plan para ampliar las publicaciones científicas.

• Posponer los eventos nacionales e internacionales planificados en la Universidad de Matanzas.

PROCESO DE INTERNACIONALIZACIÓN:

• Establecer comunicación permanente con estudiantes y trabajadores que se encuentran en el exterior.

• Garantizar la atención a estudiantes internacionales que se forman en la universidad.

• Desarrollar comunicación sistemática con la comunidad académica y científica internacional con vínculos, para dar a conocer la realidad universitaria y del país.

• Trabajar en la elaboración de proyectos de colaboración internacional.

PROCESO DE ASEGURAMIENTO MATERIAL Y FINANCIERO:

• Reducir al mínimo los gastos de energía eléctrica y otros portadores en las instalaciones universitarias.

• Organizar grupos de trabajo para participar en la producción de alimentos.

• Crear grupos de guardias para mantener la protección y seguridad de las instalaciones.

• Controlar el uso adecuado del presupuesto del estado.

• Asegurar el mantenimiento de los recursos existentes.

• Continuar la inversión y mantenimiento constructivo siempre que sea posible.

• Asegurar la higiene de las instalaciones.

Recomendamos a la comunidad universitaria seguir las informaciones emitidas por los canales institucionales y los medios de comunicación territoriales y nacionales.

