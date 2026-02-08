La educación matancera asume estrategias ante la contingencia actual

Garantizar el éxito en el actual proceso lectivo es prioridad en la provincia, de ahí que, teniendo en cuenta las afectaciones energéticas existentes, que influyen en aspectos como la transportación de estudiantes y personal docente, se tomaron diferentes acciones en Matanzas.

Edilberto Casanova Armenteros, director general de Educación en la provincia explicó al periódico Girón que la principal medida está en función de descentralizar los centros educativos.

“Primero iniciaremos con la descentralización de los centros provinciales, como son el IPVCE, la Escuela Pedagógica y las escuelas de la cultura (Vocacional de Arte) y del deporte (Eide). Estos estudiantes se insertarán en los centros estudiantiles de los lugares de residencia.

«En el caso específico del IPVCE hay dos cuestiones importantes a informar. Una de ellas es que solo irían a su municipio los estudiantes de décimo y undécimo grado. Los de 12 grado estamos tratando de mantenerlos en la sede, a partir de la necesidad que tienen de atención, de forma tal que desarrollen un sistema de preparación de cara a los exámenes de ingreso a la Educación Superior.

«La segunda cuestión es que, teniendo en cuenta el lugar donde está enclavado, de difícil transportación, estamos tratando que los estudiantes matanceros reciban la preparación en la Escuela Pedagógica. Por lo tanto, estaríamos trabajando en la Escuela Pedagógica con los alumnos del IPVCE de Matanzas de décimo y undécimo año, además de los de 12 grado de todos los demás territorios que sí los mantendremos concentrados».

¿Qué sucederá con los centros educacionales municipales?

“En la enseñanza preuniversitaria y la enseñanza técnica y profesional también se está trabajando en todos los territorios para descentralizarlos, de forma tal que podamos llevar la escuela lo más cerca posible a cada una de las demarcaciones y mover la menor cantidad de estudiantes.

«Esto implica un reto sustancial porque necesitamos más maestros, por lo que estamos vinculando a todas las estructuras de la Dirección Provincial y las Municipales a impartir docencia directo en las escuelas. Además, a nivel de gobierno, se realiza un análisis sobre los profesionales que requieren trasladarse largas distancias para su trabajo, cómo pueden mantenerse en su demarcación y apoyar en la docencia.

«En cuanto a la Enseñanza Técnica y Profesional estamos haciendo un llamado a organismos y empresas de los municipios para que nos ayuden en la vinculación de los estudiantes allí, en aras de completar su plan de preparación y poder graduarlos, al menos, con los elementos básicos que tienen cada uno de estos niveles.

‘Hay un elemento fundamental y es la unión entre la familia y la escuela para que, desde la casa, darle continuidad al proceso, que ya va a estar de cierta forma lacerado a partir de que los estudiantes no van a estar en su escuela».

¿Qué sucederá con la educación primaria y la primera infancia?

«Estaremos manteniendo la doble sesión hasta que las condiciones de cada territorio lo permitan. Vamos a continuar con los horarios que están establecidos de entrada y salida, pero siempre con un nivel de flexibilidad.

«La próxima semana será de reorganización en todos los lugares y perfeccionamiento de cada una de las medidas. La Dirección General de Educación estará en los territorios ayudando a tomar decisiones, crear y organizar. Es importante destacar que estas constituyen medidas generales, por lo que cada demarcación asumirá otras según sus características. La premisa fundamental será mantener el proceso bajo cualquiera de las condiciones.

«También estamos trabajando sobre cuál va a ser la modalidad de atención con aquellos niños que viven en lugares muy recónditos.

«La formación pedagógica iría a los territorios con ajustes curriculares, guías de estudio y estaríamos trabajando en dar continuidad a los programas de estudio de esta formación.

¿Se encuentran garantizados los recursos y suministros para los estudiantes que permanecerán becados, en este caso los de 12 grado?

«El tema de la alimentación, que también incide en la educación primaria y primera infancia, será sobre la base de las condiciones que hoy estamos viviendo, a partir de la gestión sistemática, diaria, de la voluntad de los gobiernos territoriales y del apoyo de organismos como la agricultura y las empresas cárnicas.

«Constituye un reto enorme que estamos dispuestos a asumir por tal de mantener concentrados a los estudiantes para lograr su mejor formación.

«Hoy no podemos decir, ni engañar con que tenemos grandes planificaciones. Lo que sí estamos prometiendo es que vamos a gestionar, en la medida de lo posible, que sea lo mejor, o al menos lo elemental. Aseguramiento de alimentación y completamiento de los docentes constituyen los mayores retos en esta etapa».

Ana Cristina Rodríguez Pérez/ Periódico Girón

