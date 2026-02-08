Recibe historiador Urbano Martínez Carmenate Condición Académica Doctor Honoris Causa

El historiador Urbano Martínez Carmenate recibió la Condición Académica de Doctor Honoris Causa de la Universidad de Matanzas, de manos de su rectora Leyda Finalé de la Cruz, en la Sala White de la ciudad yumurina.

El reconocimiento distingue su erudición al servicio de la identidad, así como su infatigable labor como puente entre el pasado fundacional y el presente, desde una obra investigativa comprometida con la historia y la cultura nacional.

“Me levanto cada mañana con el mismo desconcierto del comienzo, con la ingenuidad de aquel niño que fue a la escuela por primera vez hace casi 65 años y veía su pupitre como un monumento glorioso. Hoy, después de tanto tiempo, siento la misma emoción de aquel día. Confío en las razones que aún me conmueven y me remueven. Este reconocimiento lo agradezco y lo recibo con la satisfacción del alumno que regresa al aula tras unas muy largas vacaciones”, comentó Martínez Carmenate.

La Condición Académica de Doctor Honoris Causa es el máximo honor académico que otorga una universidad, y se concede a personalidades cuya obra ha enriquecido de manera significativa los campos del saber, la creación y el servicio a la sociedad, en correspondencia con los valores de la institución.

A la ceremonia asistieron autoridades académicas y políticas, junto a profesores, estudiantes, familiares e invitados, quienes reconocieron el aporte y el legado del historiador.

Post Views: 3