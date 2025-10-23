Paratenistas de mesa cubanos sostienen fructífero tope en Chile

Un fructífero tope de preparación sostuvieron los paratenistas de mesa de Cuba de cara a los Juegos Parapanamericanos Juveniles de Chile 2025, convocados del 31 de octubre al nueve de noviembre.

El equipo antillano cerró su jornada de entrenamiento con varios partidos frente a la selección juvenil convencional de la academia Román Fernández, donde se alista desde su llegada, el sábado último.

Ese deporte tendrá actividades durante cinco fechas, desde el propio día de apertura de la cita continental, por lo que los seis caribeños inscritos aprovechan las posibilidades encontradas en la instalación, especialmente el intercambio con anfitriones mayores de 16 años de edad.

El entrenador cubano, Carlos Alberto Díaz, manifestó satisfacción por los resultados de este roce con rivales de nivel, cuya condición de convencionales exigió mucho a sus alumnos.

«Estoy muy orgulloso de todos, pues compitieron con mucha combatividad. Si muestran esa garra en el evento será de hecho un éxito, pues es importante que luchen como ahora, y aunque el torneo será difícil esperamos lo mejor de ellos», señaló el experimentado camagüeyano.

Durante el encuentro sobresalió su principal carta de triunfo, Jorge Julio Massaguer, quien ganó cinco partidos y solo cayó frente a una distinguida oponente de 22 años de edad.

Massaguer ocupó el quinto lugar en la anterior versión de estos encuentros, celebrada en Bogotá en 2023, y en julio último se alzó con la medalla de bronce en la Copa Tango, de Argentina.

También merecieron el elogio de su profesor, Chayanne García, Hubert Matos, Eduardo Pérez y Mario González, quienes sumaron cinco partidos cada uno y al menos acumularon un triunfo.

Especiales palabras dedicó Díaz a Ivanna Rodríguez, única muchacha y la más joven del elenco, con apenas 13 años, quien celebró sus cuatro desafíos frente a varones y demostró disposición de dejar una bonita imagen en la cita, segunda de este tipo para la Isla tras conseguir el lugar ocho por países en la más reciente.

En la capital chilena también se preparan ya las escuadras de paratletismo y paranatación, y son esperados esta semana los representantes de parajudo y parapesas, las disciplinas que completan la delegación.

Tomado de Jit

Post Views: 1