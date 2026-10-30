Ictus: prevención, cuidado y tratamiento

El Hospital Provincial Clínico Quirúrgico Docente Faustino Pérez, de Matanzas, mantiene las consultas de neurología. La atención especializada también orienta sobre el ictus y sus señales de alerta.

«El término ictus surge del latín y significa golpe y algo repentino. Describe que los pacientes que padecen de una enfermedad cerebrovascular es como si fueran golpeados repentinamente. Los síntomas de esta condición son focales, serían: pérdida de visión de un ojo, dificultad para hablar, entender, repetir, mover un lado del cuerpo, hacer algo previamente aprendido y dolor de cabeza fuerte repentino», explica el doctor Félix Javier García González, Jefe del Servicio Provincial de Neurología.

La edad, la hipertensión, la raza y el tabaquismo figuran entre los factores de riesgo de esta condición.

«El rango de personas que más se afectan por esta enfermedad son adultas, mayores de 60 años. Además, el sexo masculino se muestra más afectado y los pacientes de raza negra, por ser más difícil de tratar y controlar la hipertensión arterial, que destaca como causa número uno del ictus», acota García González.

La prevención del ictus comienza con hábitos saludables y controles médicos regulares, lo que posibilita el cuidado

del paciente.

«Siempre insistimos en que el ictus es una consecuencia de otras enfermedades y su prevención inicia desde la educación al paciente. Un estilo de vida saludable previene padecer esta condición, una dieta saludable, la realización de ejercicios físicos regularmente y ña eliminación de hábitos tóxicos como el alcoholismo y el tabaquismo destacan entre las principales acciones preventivas», agrega el especialista matancero.

La detección temprana del ictus facilita la atención rápida y reduce el daño cerebral. Reconocer los síntomas y acudir de inmediato al médico devienen acciones para salvar vidas.

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