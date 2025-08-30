Mundo

Turquía cierra puertos y espacio aéreo a Israel

Por Redacción TV Yumurí 0 Comentario #Israel #Palestina #Turquía
El gobierno de Turquía cerró sus puertos y su espacio aéreo a barcos y aviones oficiales de Israel, según informó el ministro de Relaciones Exteriores, Hakan Fidan.

No permitimos que los barcos turcos vayan a los puertos israelíes (…) No permitimos que los buques portacontenedores que transportan armas y municiones a Israel entren en nuestros puertos, ni permitimos que sus aviones entren en nuestro espacio aéreo, declaró el ministro a los legisladores turcos en un discurso televisado.

Una fuente diplomática turca precisó que la restricción no afecta a los aviones comerciales israelíes, pero no indicó cuándo entrarán en vigor estas medidas.

En noviembre, el país negó el permiso al avión presidencial israelí para cruzar su espacio aéreo, lo que le obligó a cancelar una visita a la conferencia climática COP29 en Azerbaiyán, y en mayo, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, canceló una visita también a Bakú, supuestamente debido a que Ankara le negó el uso de su espacio aéreo.

Turkiye es uno de los países más críticos con Israel por la ofensiva en Gaza y acusa a Tel Aviv de cometer un «genocidio» en este territorio palestino.

En mayo del año pasado, Ankara suspendió las relaciones comerciales con Israel por la guerra en Gaza. (ALH)

Tomado de Prensa Latina

