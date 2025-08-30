Lanzan proyecto sobre respuesta ante pandemias

La Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD) lanzó en Uganda el Proyecto de Preparación y Respuesta ante Pandemias, una iniciativa que fortalecerá la vigilancia, alerta temprana y sistemas de laboratorios para mejorar la resiliencia regional.

En la estrategia de tres años participan junto al ente africano el Fondo Pandémico, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y la Organización Mundial de la Salud colaboran en la propuesta.

La jefa de la Misión de la IGAD en Kampala, Joselyn Bigirwa, el proyecto es oportuno y esencial, dada la creciente frecuencia y complejidad de las emergencias de salud pública en el Cuerno de África.

Bigirwa precisó que está centrado en mejorar las funciones transfronterizas críticas, esenciales para salvaguardar la seguridad sanitaria regional.

Este hito subraya el compromiso de la IGAD de salvar vidas, proteger los medios de vida y promover un Cuerno de África más seguro y saludable mediante la acción colectiva, subrayó un comunicado de prensa.

La región del ente africano, integrada por Djibouti, Etiopía, Kenya, Somalia, Sudán del Sur, Sudán del Sur y Uganda, se enfrenta a riesgos persistentes de brotes de enfermedades infecciosas con importantes consecuencias para la salud pública, socioeconómica y mundial.

El texto reconoció que los sistemas sanitarios frágiles se ven continuamente tensados por las epidemias recurrentes, exacerbadas por los altos niveles de circulación transfronteriza de personas, ganado y bienes, lo que aumenta el riesgo de transmisión de enfermedades.

Al margen del lanzamiento, el secretario ejecutivo de la IGAD, Workneh Gebeyehu, entregará suministros y equipos críticos de preparación para pandemias al Ministerio de Salud de Uganda. (ALH)

Tomado de Prensa Latina

